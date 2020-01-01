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Coralie DENIEUIL

Tunis

En résumé

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Mes compétences :
Accueil
dynamique
Hôtellerie
Luxe
Motivée
Organiser
Tourisme

Entreprises

  • CERIC - HOTESSE D ACCUEIL BILINGUE

    Tunis 1999 - 2010 AIR FRANCE HOTESSE AU SOL TOULOUSE BLAGNAC 1991 2 ANS PLUS BILLETERIE AIR FRANCE JUMBO CHARTER
    MANNNEQUINAT EN FREE LANCE EX EMISSION DECHAVANNE MES MEILLEURES AMIS
    TELEVISION FR3 TOULOUSE EMISSION HUGO DELIRE HOTESSE DE PLATEAU 1 AN
    SCHERLOCK HOLMES HOTEL LONDRES MANAGER 2 ANS NIGHT MANAGER
    HOTEL CAYRE PARIS RECEPTIONISTE 2 ANS
    HOTEL DE L UNIVERSITE PARIS 2 ANS CHEF RECEPTIONISTE
    ORIGIN FRANCE RESPONSABLE DE L ACCUEIL ET DU CENTRE SAP DE SURESNES GROUPE PHILIPS 5 ANS
    CERIC FRANCE HOTESSE DACCUEIL BILINGUE 10 ANS

  • AIR FRANCE AIR INTER TOULOUSE - HOTESSE AU SOL TOULOUSE BLAGNAC

    1991 - 1993 HOTELLERIE DE LUXE MANAGER AU HILTON A LONDRES 3ANS NIGHT MANAGER
    HOTESSE AU SOL 3 ANS AIR FRANCE PLUS MULTIS COMPAGNY AIROPORT DE TOULOUSE BLAGNAC
    LOCATION DE VOITURE CHEZ HERTZ AGENT COMMERCIAL STAGE TOULOUSE
    HOTESSE D ACCUEIL BILINGUE CERIC 10 ANS PARIS
    HOTESSE D ACCUEIL ORIGIN FRANCE FILIALE INFORMATIQUE RESPONSABLE DU SITE SAP FORMATION 7 ANS A SURESNES

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau