Corentin LAFFONT

Ingénieur de recherche diplômé d’un Master professionnel Formulation et Chimie industrielle, dynamique, curieux et force de proposition, je suis à la recherche d'un CDD/CDI ingénieur R&D pour participer à de nouveaux projets dans le domaine de la chimie.



Au travers de ma formation et de mes expériences professionnelles, j’ai acquis des connaissances et un savoir faire dans des domaines variés comme l'encapsulation et la vectorisation d'actifs pour le domaine pharmaceutique, les matériaux polymères, les textiles et les cosmétiques, ainsi qu’en synthèse organique et analyse.



J’aime apprendre et découvrir, c’est pourquoi je suis également ouvert à d’autres domaines comme les peintures ou les détergents.



Mes compétences :

Synthèse chimique

Formulation cosmétique

Développement de méthodes d'analyses

Galénique

Polymère

Caractérisation physico-chimique

Veille réglementaire

Veille technologique

Encapsulation