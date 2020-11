Corentin OLIVENCIA

Diplômé ingénieur de l'UTBM en Génie Mécanique et Conception dans la filière Conception des Systèmes Mécatroniques depuis peu, je suis à la recherche de mon premier emploi dans la Métropole de Lyon dans les domaines de :

- La conception mécanique

- La mécatronique



Grâce à mes différentes expériences j'ai pu développer mes compétences en termes de :

- Conception mécanique

- Modélisation multiphysique

- Prototypage de systèmes mécaniques

- Asservissement de machines



J'ai également pu diversifier mes compétences grâce à des enseignements transverses comme :

- La sélection des matériaux en conception

- Le management par la proximité

- Le design industriel



Étant passionné par l'automobile et l'impression 3D, je suis particulièrement sensible à une innovation technologique qui se veut plus respectueuse de l'environnement.



Lors de mes études, j'ai eu l'occasion de mettre à profit ma créativité et ma passion pour le graphisme grâce à deux postes de responsable communication lors d'événements importants à l'UTBM.



Le voyage fait également parti de mes hobbys. Jaime découvrir de nouveaux paysages et de nouvelles cultures me permettant ainsi d'avoir un regard différent sur le monde.



Ainsi je cherche à mettre à profit mon savoir-faire et mon savoir-être au sein dune entreprise partageant mes valeurs.