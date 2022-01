Corine DESPREZ-MARCIGNY

Qui suis-je ?

Éditrice expérimentée (15 ans d’expérience), je travaille avec des maisons d’édition et des agences de communication qui m’accordent leur confiance depuis plusieurs années. Titulaire d’un master d’édition (Université de Rennes 2) et d’une maîtrise d’espagnol, après dix ans d’expérience comme coordinatrice éditoriale salariée, je suis aujourd’hui éditrice indépendante pour des maisons d’édition (littérature générale, érudition, histoire, archéologie, régionalisme...) et des agences de communication.



Mes valeurs

qualité, soin, respect des délais



Quels services ?

préparation de copie, correction, relecture, réécriture, rédaction, mise en page, recherche iconographique...



Pour qui ?

maisons d’édition, presse grand public, presse institutionnelle, presse professionnelle, agences de communication, musées...