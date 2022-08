Corinne BARBAUD CHIOCCA

Plus de 30 ans de relation et expérience client, m'ont permis d'avoir une vision plus distincte des besoins et problématiques rencontrées.



Fin 2020, je fonde ma société ayant pour but d'amener un regard neuf, propice à la réflexion en partageant mes compétences afin d' accompagner tous les dirigeants au mieux dans la gouvernance et évolution de leur structure.



Ma collaboration avec des partenaires de différents domaines, permettant de répondre aux besoins avec réactivité et professionnalisme, qui est aussi une façon d'apporter ma pierre à lédifice .



Mon principal objectif est votre satisfaction.