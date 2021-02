Corinne BRIAND

Mes années d’expérience, ma rigueur et mon autonomie me permettent aujourd’hui d’avoir la capacité de couvrir les domaines juridiques, administratifs et comptables d’une ou plusieurs structures.

De plus ma formation initiale, ma facilité d’adaptation et mes capacités relationnelles font que je peux intervenir en collaboration avec l’ensemble des départements et services d’une entité.



Mes compétences :

Esprit d'initiative

Flexibilité

Rigueur

Autonomie

Qualités relationnelles et humaines

Sens de l'organisation