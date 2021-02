ETRE A VOTRE ECOUTE ET VOUS APPORTER LA SOLUTION ADEQUATE



Actions commerciales

Conception de plaquettes, mailings et suivi

Réponse à des appels d’offres par constitution de projets et démarche commerciale

Contact « terrain » auprès des DRH, Responsables Formation, responsables usines, des OPCA…

Gestion d’un portefeuille clients et prospects

Mise en place et participation d’actions commerciales « coup de poing »

Evaluations des besoins