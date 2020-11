Corinne CORINNE ROUSSEL-THOMAS (NON RETRAITÉE)

Assistante de Gestion, Direction et Qualité de Projets avec une belle aisance rédactionnelle.

Je m'inscris depuis 2007, dans un parcours d'Ingénierie Culturelle.

J'ai participé à la mise en oeuvre de lettres de cadrage territoriales pour la Politique de la Ville et Cohésion Urbaine de Lyon.

Passionnée d'Archéologie, d'Histoire et de Littérature, c'est un engagement moral pour pérenniser l'esprit de la Mémoire et des Sociétés.

"L'espérance a besoin d'archives" Erik Orsenna, Madame Bâ, 2003.



Je suis par ailleurs, membre du Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon, petite-fille d'un grand prisonnier de guerre, de la LICRA. Présente également auprès des "Amis du Musée de l'Imprimerie & de la Communication Graphique Lyon Presqu'île et de l'Antiquaille, Espace Culturel du Christianisme à Lyon - Colline de Fourvière près des Théâtres Romains.



Spécialités :

Assistanat Management des Entreprises & Associations, Collaboratrice en Gestion Financière, Budgétaire, Ressources Humaines, Direction Projets/Qualité, Outils Aide A la Décision,

Administration des Ventes, Marketing, Partenariats Associatifs.

Toutes ces missions s'appuient sur les ERP & CRM internes.