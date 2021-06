Corinne CROISSANT (CORINNE CROISSANT)

Je suis à la recherche d'emploi en gestion finances, cdi, cdd ou mission de transition : licenciée l'été 2020, l'entreprise où je travaillais depuis 28 ans a été placé en liquidation judiciaire.

Pourtant sorti de RJ fin 2019 la crise sanitaire 2019 mettant à sec la trésorerie ne nous aura laissé aucune chance.

Ma formation continue de 2011 avec l'acquisition de la société d'un logiciel d'informatique décisionnelle m'aura permis de construire un reporting automatique dans plusieurs domaines (carnet de commandes, achats, livraisons, facturation, trésorerie et comptabilité, stocks et valorisation) et d'en apprécier l'apport au quotidien.

Ce temps dégagé m'aura permis d'accéder à des fonctions d'encadrement.

Les chiffres sont toujours ma motivation et les collecter et les analyser sous tous leurs angles avec le système d'information existant et les données de la comptabilité analytique est mon point fort.