Corinne FERRARI

Le contact avec les enfants est, pour moi, une rencontre spontanée faite de rire,surtout d'authenticité,.. aussi...l'agréable surprise de découvrir un enfant, lui même dans ses découvertes et apprentissages...tout semble se passer naturellement étant accompagné de parent(s) "justement attentionné(s)". Pas toujours facile de répondre aux besoins de chacun, à ses propres questions en tant que parent, de suivre le mouvement naturel de son enfant tout en continuant son chemin de vie...

Doutes, incertitudes, peurs, colères, fatigue, stress...sont des passages de la vie...que nous rencontrons tous. Cependant, nous regardons souvent les difficultés, le négatif... et peu souvent, voir pas du tout les ressources de nos enfants,de nous-même, le positif, la joie et le plaisir !

" Dans un espace sollicitant la détente et en famille, c'est de vous offrir et vous permettre un moment d'échanges avec votre enfant. Le massage donné à votre enfant favorise de nombreux bienfaits pour vous, pour lui, pour toute la famille.. La possibilité d'échanger sur des questions. Un moment entre vous, parent et enfant, à découvrir...

