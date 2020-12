Corinne LE CORRE

Souhait professionnel



En qualité de Business Partner RH, je souhaite assurer des missions de conseil interne RH auprès des managers et collaborateurs d'un périmètre d'activité.



Valeur ajoutée



· Formation pluridisciplinaire de niveau Bac+5 me permettant d’appréhender et comprendre les différents métiers de l’entreprise.



· Une vision transversale pour comprendre le rôle stratégique que revêt le développement du capital humain dans l’entreprise pour lui assurer une compétitivité durable.



Je suis passionnée par le développement de la fonction Ressource humaine en tant qu'élément essentiel de la performance de l'entreprise à travers la prise en considération et la valorisation des collaborateurs.



Mon expérience de "manager Rh" est validé par le cursus d'un master 2 de "Développement et de Management RH" à l'IGS pour crédibiliser ma démarche.



Mon parcours atypique m’a permis d’acquérir de solides compétences techniques en droit social et dans la gestion administrative du personnel.

En effet, j’ai assuré des missions de conseil et d’assistance pour des dirigeants d’entreprises et des opérationnels dans les relations individuelles et collectives du travail.

J’ai appliqué des solutions appropriées aux litiges rencontrés (vie du contrat de travail, licenciements individuels et collectifs, gestion des contentieux prud’homaux…)

J’ai orchestré la formation de collaborateurs au conseil en droit social.



J’ai également mené des études afin de pouvoir proposer et développer des méthodes et des outils de gestion en adéquation avec la législation et pour répondre aux attentes des opérationnels.



J’ai une expertise au niveau du processus paie et j’ai piloté la gestion administrative du personnel et appliquer la réglementation sociale en intégrant les règles et les procédures du droit du travail.





Mes compétences :

Ressources humaines

ADP

SIRH

RH

Gestion des ressources humaines