Corinne MONTANER

C'est avec un intérêt indéniable pour des emplois de sercrétariat polyvalent, que mon parcours professionnel s'inscrit essentiellement dans le secteur d'activité du bâtiment,



La caractéristique forte de l'entreprise qui m'a employé pendant plus de 25 ans :

> privilégiées les valeurs humaines, pour donner tout son sens aux projets de ré-insertion de personnes fragilisées, souhaitant retrouver une activité professionnelle.



Ma particularité professionnelle : privilégier la qualité dans l'exercice de mes fonctions pour un travail le plus satisfaisant possible.



Mes compétences :

Travail d'équipe

Adaptabilité

Conscience professionnelle

Autonomie