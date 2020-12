Corinne O'Mary

Issue d'une famille d'artistes, je grandis au sein de la société Draeger Frères, Maîtres imprimeurs, à Montrouge où j'y évolue comme enfant mannequin. Bercée par cet univers rempli de couleurs, de lumières, de livres dArt d'exception et de passion, je donne libre cours à ma rêverie et à ma créativité...

2020, toujours en perpétuelle recherche d'émerveillement et de techniques, j'ai de nombreux projets, entre autres, d'ouvrir une galerie d'Art fondée sur un concept inédit en Europe.

Je reste à la recherche de partenariats professionnels et financiers.



Mes compétences : Sculpture/Peinture/Dessin/Photographie/Illustration

Création/Communication

Coaching scolaire/Enseignement artistique

Santé/Psychologie/Thérapie individuelle/Thérapie de groupe