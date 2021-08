Corinne SARAZIN

En gestion du stress et des émotions, en développement personnel avec l'EFT, en GRAPHOTHERAPIE ou en COACHING SCOLAIRE, mon approche est la même ... aider à retrouver la confiance en soi essentielle pour réussir.

La complexité des caractères m'a toujours passionnée. Mes études de psycho-graphologie et de caractérologie m'ont permis d'approfondir mes réflexions et d'y trouver des réponses.



L'EFT / TLE (Technique de Libération des Emotions) intervient pour libérer ce qui nous entrave. Une technique psycho-énergétique qui fait partie des thérapies brèves. Pour tout ce qui nous perturbe: stress, phobie, angoisse, trac, manque d'estime de soi, timidité, dévalorisation, énurésie... la liste est longue.

Indépendamment, je rééduque l'écriture pénalisante pour le scripteur (illisible, trop lente, fatigante, agitée...) avec différents outils: des exercices de graphomotricité, de relaxation, mais aussi le Brain gym, une gymnastique ludique qui facilite l'apprentissage, la coordination, etc., et l'EFT si besoin. La graphothérapie agit sur le comportement en redonnant confiance, en soi et en ses capacités.

Le coaching scolaire en individuel consiste à comprendre comment ''fonctionne'' l'élève, à découvrir ses motivations, ses freins, et surtout son profil pour qu'il s'approprie ses propres stratégies d'apprentissage et gagner en autonomie, pour structurer et organiser efficacement son travail.



N'hésitez pas à me demander des renseignements, j'adore parler de ce que je fais....



Mes compétences :

Coaching scolaire

Technique énergétique EFT

Formatrice Apprendre autrement

Graphothérapie

dyslexie