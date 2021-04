Vous êtes professionnel libéral dans le domaine médical ou paramédical, surchargé par votre travail. Je vous apporte mon aide, afin que vous puissiez vous concentrer sur le coeur de votre métier !



Vous êtes un organisme de formation spécialisé dans les métiers du secteur sanitaire et social, formations diplômantes, professionnelles et continues, à la recherche d'une formatrice, titrée de l'AFPA, je peux transmettre mon expérience et mes compétences auprès de vos stagiaires.



Forte d'une expérience de plus de 30 ans dans diverses domaines du secrétariat médical et de la formation, je vous propose une collaboration de confiance !



Spécialisée dans le secrétariat chirurgical à distance depuis trois ans, je vous apporte mon aide en tant qu'assistante médicale en chirurgie.



Ensemble, nous évaluerons vos besoins et vos attentes, pour un travail de télésecrétariat, ou de formation régulier ou exceptionnel, dans le respect rigoureux du secret professionnel et de l'éthique de votre secteur.





Madame Corinne TIHY

"Médic'online"

07.84.91.10.47



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Organiser les déplacements et les réunions

Fixer des rendez-vous

Produire des documents professionnels courants

Constituer/organiser des dossiers administratifs

Formation professionnelle

Ingénierie de formation

Assurer le classement/l'archivage des doc

Terminologie médicale

Transcription audio

Coordination des soins