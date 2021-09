Cristian BAGHIU

Je sais m'adapter aux changements, prendre des initiatives.

Je suis force de propositions.

Je sui créatif, patient et persévérant.



Mes compétences :

Suivre des chantiers.

Vérifier les livraisons en fonction de la commande

Utiliser différents matériaux (gaines en PVC, gain

Calorifuger les gaines en intérieur et extérieur

Poser et fixer des Centrale Thermiques d’Air (CTA)

Analyser les besoins du client, les données techni

Prendre les côtes

Planifier l'activité des personnels et les affecte

Renseigner les supports de suivi d'intervention et

Etablir des devis; Effectuer le suivi commercial e

Planifier, suivre et contrôler les travaux jusqu'à

Détecter les besoins d'intervention supplémentaire

Participer à des réunions

Coordonner l'activité d'équipes de 2 à 20 technici

Etablir des éléments de facturation

Livrer un chantier au client