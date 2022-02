Cristina CASTRO LOPEZ

Actuellement en poste en tant qu'analyse financier des coût opérationnels.



Grace à mes études et mes expériences professionnelles je parle trois langues européennes que je serai à même d’utiliser dans les opérations quotidiennes d'une entreprise. L’ensemble de mes expériences professionnelles m’a donné l’opportunité d’avoir une vision globale très complète des entreprises en Europe, et de développer d’excellentes capacités relationnelles.



Cristina C. Lopez



Mes compétences :

Administration du personnel

Administrative and financial knowledges

Communication externe et interne

Management de la qualité

Finance d'entreprise

Comptabilité

Management de projets

Management