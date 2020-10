Cristina DUME

Tengo una experiencia de casi 10 años y los conocimientos adquiridos en el campo fiananciero, específicamente en gestión de crédito, Accounts Receivables and Cash Management.

Me gustaría destacar que tengo un clarísimo background de índole económico-financiero y que mi experiencia se ha desarollado en entornos multinacionales y ambientes pluriculturales, gracias a mis habilidades lingüisticas,(tengo un muy buen manejo de 4 idiomas), a las cuales se suman también mis habilidades numéricas (alto nivel de Excel) e informáticas (manejo ERPs: SAP y JD Edwards). Igualmente, poseo un buen conocimiento de los Local GAAP`s y varias herramientas de reporting.

Al margen del arriba mencionado know-how, me defino como un profesional comprometido, que no duda en dedicar tiempo y esfuerzo en conseguir sus metas laborales, que se enfrenta a los retos con entusiasmo y busca aprender y mejorar de manera continua