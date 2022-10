Forte d'une expérience de 6 ans au sein d'une agence de Tourisme en tant qu'assistante commerciale et forfaitiste, je souhaite aujourd'hui évoluer dans la relation clients/entreprise en reprenant un poste d'assistante commerciale.

Je vous invite à découvrir mes qualités, mes compétences et mon parcours plus en détail sur:



http://www.doyoubuzz.com/cyrielle-bardou



Très attachée aux relations humaines, contactez moi, je répondrai avec plaisir!



Cyrielle Bardou



Mes compétences :

Conception de produits touristiques

Réglementation du Tourisme

Techniques de communication & de marketing

Techniques de vente & commerciales

Conduite de projet