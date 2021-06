Cyrielle BOI

Diplômée d'un Master 2 spécialité Marketing Stratégique et Opérationnel à l'EM Strasbourg Business School, je suis actuellement Responsable Marketing sein du groupe Bayard Presse Benelux.



Mes 2 ans d’expérience dans des environnements très différents (presse, industrie du jeu vidéo, PME dans l'univers de la cuisine, maison d'édition...) m'ont permis d'acquérir une grande capacité d'adaptation.

De plus, après un an d'études au Vietnam, et un stage dans un environnement international j'ai développé une sensibilité interculturelle et je suis capable de travailler sur des projets avec des équipes internationales.

Je parle anglais couramment et maîtrise différents outils de bureautique (pack office, logiciels de créations de sondages, outils de création de Newsletters...), ainsi que les outils de référencement web (Google Adwords, Google Analytics....).



