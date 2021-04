Cyrielle GABARD

Depuis septembre 2014, je suis diplômée d'un Master 1 Relation Client & Marketing Intéractif réalisé dans le cadre d'une alternance chez ELIOR.



Lors de mes différentes expériences professionnelles au sein de l'entreprise, j'ai découvert l'importance de la relation client. J'ai pu mettre en place un plan d'action commerciale et établir des propositions commerciales pour améliorer la fréquentation des restaurants du Musée d'Orsay.



Depuis septembre 2014, je suis actuellement à la recherche d'un poste en tant qu'assistante commerciale et/ou marketing bilingue anglais.



Merci de me contacter via message privé Viadeo si mon profil vous intéresse ou si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires.









Mes compétences :

Excel

Word

Traduction français anglais

Traffic management

Powerpoint

base de donées