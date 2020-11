Cyril ALEGRE

Ergonome cogniticien de formation, j'ai débuté en tant que consultant User Experience chez Axance (Paris) pendant près de 5 ans, jusqu'à fin 2009.



J'exerce depuis cette date en Free Lance, principalement auprès des utilisateurs finaux.



J'ai ainsi mené de très nombreux tests utilisateurs et pu accompagner mes commanditaires dans des domaines variés : e-commerce, tourisme, médical, médias, services, bancassurance, télécoms…



Ma maîtrise de l'anglais m'a également amené à prendre part à de nombreux projets à l'international.



After a degree in Usability, I started my carreer as a User Experience consultant for Axance, Paris, for about 5 years.



After this first exprience, I decided to go Free Lance, and work closely to the end-users.



I have conducted numerous studies (mainly user research) for many key clients operating in various fields: e-commerce, insurance & banking, telcos, tourism, health/pharmaceutical, luxury, retailing, food, media, services...



I also participated in international projects.



Mes compétences :

Ergonomie

Consulting

Internet mobile

Psychologie cognitive

UX

IHM

Internet

Test utilisateur

Inspection / audit ergonomique