Bonjour à tous,



Géomètre à mon compte depuis 2008, je réalise des missions pour des particuliers, entreprises et collectivités.

J'entretiens de nombreuses relations avec des géomètres indépendants et experts, ce qui me permet une bonne réactivité dans l'organisation et la réalisation de missions importantes.



Mes compétences :

Géomètre

Architecture