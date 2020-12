Cyril BOUTAMINE

Je possède 15 ans d’expérience dans le monde du développement. J'ai acquis des compétences fortes dans les environnements Microsoft. J'ai également su développer mon côté relationnel durant des formations Internet pendant plus d’un an auprès d’acteurs du Gers au début des années web.

Au travers de mes expériences, j'ai acquis une expertise dans l’architecture et le déploiement de solutions C++/C# de la collecte des besoins à la mise en production.





Mes compétences :

Microsoft SQL Server

Microsoft Silverlight

Hudson Jenkins

C#

Microsoft .NET

XAML

C++

Programmation orientée objet

CAA

SVN

Conception

Enovia V5