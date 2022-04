Cyril CHAIX

Diplomé de l'ECE Paris en Systèmes Embarqués spécialité Aéronautique.

J'ai aussi étudié au Canada : Concordia University

Ainsi qu'en Allemagne : Ruprecht Karl Universität Heidelberg



Je parle Français ainsi qu'Anglais couramment, j'ai de très bonnes notions d'Allemand.



Je suis passionné d'aviation, c'est pour cette raison que j'ai effectué mon stage de fin d'études chez Dassault Aviation à Saint-Cloud. J'ai alors eu la chance de travailler sur les algorithmes pour la planification de missions et particulièrement sur les techniques de programmation par contraintes appliquées aux déterminations de trajectoires.



A la suite de ce stage je suis entré chez Thales Systèmes Aéroportés en tant qu'ingénieur Soutien Logistique Intégré afin de m'occuper des plans de maintenance des équipements de Guerre Electronique aéroportés.



Je suis maintenant Ingénieur Intégration et Validation et je participe également aux essais en sol et en vol.



Publication IEEE : Lors de mes études j'ai la chance d'avoir réalisé une publication scientifique à la conférence IEEE ISNIP à Adélaide en 2010 sur un système pour drone : "Low Cost Motion Tracking for UAV"





Mes compétences :

Langage C / C++

Langage Java

Autoit

Requirements

Programmation par contraintes

VHDL FPGA et Matlab

Verilog

HPC

Systèmes embarqués

Simulation

Aerospace

Aviation