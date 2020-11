Cyril CYRIL BARCZAK (BARCZAK)

Mes compétences :

- Assemblage, montage / démontage de pièces

mécaniques.

- Entretien doutils et de pièces.

- Préparation de production et réglages machines.

- Connaissance des outils de contrôle qualité.

- Lecture de plans mécaniques.

(normes Européennes et Américaines)

- Connaissance en métrologie

- Manipulation doutils à main.

- Communication : Très bon relationnel ; grande

capacité dadaptation.

- Réalisation dopérations dusinage.

- Expérience des outils informatiques industriels.