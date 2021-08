Cyril DEFONTAINE

2020- 2021 :

- Conception de la formation PCR niveau 2 secteur industrie options sources scellées, sources non scellées et nucléaire

- Formateur radioprotection



2016 - 2018 :

- Formateur référent PCR niveau 3 secteur réacteur



2014 - 2015 :

- Chef du secteur Intervention d'un service de surveillance radiologique

- Chef de service par intérim



2013 - 2014 :

- Technicien de laboratoire de spectrométrie gamma et de mesure de contamination surfacique et atmosphérique alpha/bêta - domaine industriel



2012 - 2013 :

- Personne compétente en radioprotection

- Formateur radioprotection



2011 - 2012 :

- En formation BTS radioprotection

- Etude de la mesure du gaz radon et de ses descendants solides

- Etude de la mesure par des appareils de terrain de doses équivalentes engendrées par des rayonnements faiblement pénétrants



2010 - 2011 :

- Technicien dun système de mesure de radioactivité dans lair dans le cadre de la surveillance de lenvironnement du site



2008 - 2009 :

- Formateur radioprotection

- Adjoint PCR

- Entrainement à lintervention en situation durgence radiologique