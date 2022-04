Cyril DELMAS

Développeur.



Spécialiste de Java depuis 8 ans, j'ai forgé mon expérience tant dans des applications industrielles que de gestion, participant à la conception et au développement de systèmes variés, à la mise en place des architectures techniques et participant aux migrations techniques.



Titulaire des diplômes Java Specialist, Masterclass Java 8 et MongoDB certified developer.



Bien qu'ayant une grosse expérience en Java, je reste à l'écoute et suis avec intérêt les divers langages et technologies.



Mes compétences :

Java

Scrum

XP

Maven

Java EE

Architecture logicielle

Tests unitaires

Test driven development

MongoDB

Lean

SQL

Design Patterns

REST

Hibernate

Git

Jenkins

Continuous delivery

Azure