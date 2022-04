Cyril DURAN

Diplômé de l'ISEN Lille depuis 2010, je suis depuis ingénieur en développement logiciel chez Thales Services.

En mission pour DCNS, j'ai pu occuper les postes de développeur java et intégrateur logiciel.



Mes compétences :

Intégration logicielle

Shell

Traitement d'images

Subversion

C

C++

Linux

UML

Java

Réseau

Développement logiciel

Programmation orientée objet

NSIS

Git

Jenkins

Windows PowerShell