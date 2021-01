Cyril FOURNIER

Issu de l'interne, j'ai commencé en qualité de Sapeur en 2000 au sein du SDIS 59,avant de réussir les concours de Lieutenant en 2005 et de Capitaine en 2009, puis l'examen professionnel de Comandant en 2018. Après avoir occupé des fonctions d'adjoint au chef de centre à Marcq en Baroeul, Fort-Mardyck et Dunkerque, j'ai assuré le commandement du Centre d'Incendie et de Secours de Gravelines dans le Nord de juin 2012 à juillet 2018.

Je suis actuellement mis à disposition de l'ENSOSP en qualité de responsable pédagogique au sein de la division des formations des Capitaines et des Lieutenants.



J'ai notamment obtenu les diplômes suivants:

-Préventionniste contre les risques d'Incendie et de panique dans les ERP;

-Chef de Cellule Mobile d'Intervention Chimique (RCH3);

-Chef de Cellule Mobile d'Intervention Radiologique(RAD3);

-Chef de groupe Intervention à Bord des Navires et bateaux (IBNB3);

-Moniteur aux Techniques d'Engagement et d'Attaque (MTEA).