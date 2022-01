Ingénieur en développement logiciel diplômé de l'école Supinfo et de l'université d'Oxford Brookes, je me passionne pour tout ce qui touche au développement d'application et plus particulièrement au développement web et mobile. J’ai développé des logiciels dans de nombreux langages de programmation (voir ci dessous) mais j’ai plus d’expérience en Java front end et back end. Je vous invite à consulter la page internet de mon portfolio (www.cyril-grandjean.fr/fr/portfolio.php) pour plus d’information à propos de mes anciens projets.



Mes compétences :

JAVA / J2EE

PHP / MYSQL

.NET

Javascript

Ext-JS

C/C++

Java

C#

MySQL

Ajax

PHP

Tomcat