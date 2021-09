Cyril GRIMAN

Bonjour à toutes et à tous.



Ingénieur agronome diplômé de l'ENSAT (École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse). Je me suis spécialisé dans la qualité de l'environnement et la gestion des ressources.



Depuis février 2013, j'occupe le poste d'animateur du Programme Re-Sources au Syndicat d'Eau du Val du Thouet à Thouars dans les Deux-Sèvres. Je suis en charge de mettre en place et suivre des actions agricoles et non agricoles visant à reconquérir et garantir la qualité de l'eau sur trois Aires d'Alimentation de Captages classés prioritaires Grenelle.

Depuis 2017, je suis responsable du service environnement du syndicat.







Mes compétences :

Environnement / agriculture

Qualité de la ressource en eau

Animation d'un programme d'actions

Gestion de projets

Suivi administratif