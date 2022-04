Cyril GRINEVITCH

Ma fibre professionnelle s'oriente essentiellement sur le domaine de la sécurité, de la protection de la santé et de l'environnement.

La sécurité se trouve partout. Le sujet est donc très vaste et par conséquent très riche et évolutif. J'associe l'ensemble de ses composants dans mon travail tout en sachant que tout métier lié à la sécurité change tout le temps et que son coût réel n'a pas de prix comparativement aux impacts potentiels en son absence.

J'utilise l'outil informatique/télécom pour optimiser mon travail en sécurité car la technologie ne peut qu'être une aide complémentaire essentielle dans certains cas.

Ce secteur d'activité est chez moi une passion qui va au delà du simple "métier" que l'on peut y associer.

Ma devise : « La sécurité et la santé n'ont pas de coût autre que celui de la vie »