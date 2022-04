Titulaire d'un BTS Négociation et Relation Client j'ai été assistant commerciale à la Banque Postale et au Crédit Agricole Normandie pendant six ans

Polyvalent et autonome je suis à l'aise avec l'outil informatique

Je suis disponible pour un poste d'assistant commerciale, adjoint administratif, secrétaire, assistant comptable



Veuillez prendre contact avec moi si mon profil vous intéresse

cordialement

Cyril