Cyril GULEVSKY-OBOLONSKY

SPECIALITES:



- études d'économie, de gestion et de finance

- bilingue (de plus, la formation universitaire en traduction et interprétation)

- IT pour l'économie et les statistiques (Excel, VBA pour Excel, R et SAS, expériences pratiques de SAP)

- IT pour d'autres besoins (expériences du logiciel Adobe : Photoshop, InDesign, Illustrator (aussi Corel pour la graphique véctorielle), connaissances de la programmation web (utilisation de l'Adobe Dreamweaver ainsi qu'Adobe Flash): html, css, javascript; connaissances basiques de ITIL; SQL; langages de programmation : php (aussi pour les CMS : joomla, wordpress, drupal), python, java);

- auto-'education et bonne maitrise du temps.



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :



- 2015: IT (stage chez Linklaters Luxembourg LLP)

- 2013: commerce international (stage dans une société de commerce international France-Invendus SARL);

- 2012: immobilier (stage dans une agence immobilière Amadeus Immobilien GmbH);

- à partir de 2010: logistique (l'expérience des procédures et documents douanières - OOO Merke).



Autres expériences professionnelles:



- interprétation de conférence (simultanée et consécutive; domaines: agriculture, industrie, économie und médecine)

- écriture (de textes journalistiques, académiques, SEO) dans des langues différentes

- web design

- enseignement des langues (allemand).



LinkedIn: https://lu.linkedin.com/in/cyrilobolonsky .









Mes compétences :

SAP

R

Microsoft Excel avec VBA

SAS

Programmation

Microsoft Excel

SQL

Python