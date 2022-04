Cyril JACOB

Havana IT & APPS est un acteur de la transformation numérique depuis 2011. Résolument tourné vers l’avenir au travers de notre activité (Lab) d’incubation (BigData / Backend IoT) et d’expertise (IoT & Mobilité), nous gardons un pied dans la réalité d’aujourd’hui afin de mieux accompagner nos clients dans la transformation de leur SI et plus globalement dans l’évolution de leur modèle économique.



L'équipe Havana définit les nouveaux usages et intervient, au sein de notre Lab ou pour nos clients, sur des projets gravitant autour des technologies de transformation : l’IoT, la Mobilité, le BigData, l’Analytics, la Cybersécurité, mais aussi sur les infrastructures Cloud et XaaS.



Avant toute chose, Havana IT c’est un état d’esprit basé sur la confiance et le respect – le socle d’une relation permettant de construire ensemble, de progresser et de se dépasser. Pas de cocooning infantilisant, juste un management de proximité, simple et responsabilisant avec nos collaborateurs et nos clients.



Mes compétences :

Microsoft Office

Recrutement

Recrutement IT

Entretiens

Formation professionnelle

Sourcing