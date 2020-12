Cyril KIRCHE

Avec 15 ans d'expérience dans la gestion et la directions de projets d'applications web et mobile j'ai été confronté dans ma vie professionnelle à de nombreuses situations et thématiques qui me permettent d'aborder sereinement mon métier. Toujours en veille sur les méthodologie, les usages et les technologies j'accompagne mes clients ainsi que mes collègues dans la conception et la réalisation des différents projets.

A l'écoute des besoins et des problématiques de mes clients je travaille dès l'avant vente pour leur apporter la solution la plus pertinente, en cherchant toujours l'apport de valeur ajoutée.

J'essaie de concilier méthodes et pragmatisme pour que les projets aboutissent donnent satisfaction.



Mes compétences :

Scrum

Assistance maîtrise d'ouvrage

Direction de projet

Agile

Gestion de projet

Management d'équipe

Management

Recrutement

Force de proposition

Analyse des besoins

Rédaction

Recette fonctionnelle

Analyse fonctionnelle

Rigueur