KLOSEK Cyril

www.cyril-klosek.com

ck@cyril-klosek.com / +33 (0)6.25.68.54.00



Entraîneur de Football / Expériences en Europe, Afrique, Asie et Océanie / Spécialisé en Préparation Mentale



FORMATIONS



Master Recherche Psychologie du Sport (Université Montpellier)

Master Européen Psychologie du Sport et de l'Exercice (Univ. Amsterdam / Uni. Oslo Norvège)

Master STAPS Préparation Psychologique et Coaching (Université Montpellier)

Licence STAPS Entraînement Sportif (Université St Etienne)



Licence AFC - A Elite Youth

Brevet d’Entraineur de Football / Licence A UEFA (F.F.F.)

Brevet d'Etat d'Educateur Sportif 1er degré - Football / Licence B UEFA (F.F.F.)

Initiateur 1 / Initiateur 2 / Animateur Seniors (F.F.F.)



Football Spoken - Ulster University (Irlande du Nord)

FIFA Youth

FIFA Administration & Management

Formation Méthode Coerver (Crans Montana - Suisse)

Certificat d'Educateur Préparateur Physique ACPA Sport (Bordeaux- France)

Amélioration et développement du potentiel mental du footballeur (F.F.F.)

Modules Initiation Entraîneur Gardiens / Initiation Futsal (F.F.F.)

B.A.F.A



Mes compétences :

Coaching

Entraînement

Football

Préparation mentale

Psychologie

Sport

Préparation physique