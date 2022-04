Après une expérience de 20 ans en conception mécanique, calcul, R&D et encadrement d’équipe, j'ai voulu m’appuyer sur mon expertise technique pour évoluer et acquérir les compétences qui me manquent en management, gestion et législation propre à l’entreprise. Afin d’avoir une vision plus globale, j’ai voulu intégrer une école d'ingénieur généraliste, de préférence en alternance.

Mon projet professionnel est de devenir responsable projet ou responsable de Bureau d’études.

J'ai été admis en formation d’ingénieur généraliste à l'e.i CESI de Saint Nazaire.

Je suis en recherche d’une entreprise pour cette alternance en contrat de professionnalisation.



http://www.doyoubuzz.com/cyril-le-biez



Mes compétences :

Calcul de structure

Anglais

Espagnol

Solidworks

SAP

Microsoft Project

Pack office

Microsoft Visio

Ansys (Spaceclaim / Workbench / Mechanical)

Catia V5 (Volumique / surfacique / tôlerie / calcu