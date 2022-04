Cyril LECOUR pratique la gestion de projets depuis près de 3 ans dans les secteurs de l'automobile, et de l'immobilier notamment.

De formation initiale orientée technique, il se réoriente volontairement vers la gestion de projets et l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le but de se rapprocher du fonctionnel, ce qui s'accompagne d'un changement géographique.



Au-delà de ses connaissances sectorielles, fonctionnelles et méthodologiques, il a développé des capacités à

- accueillir et intégrer les nouvelles ressources,

- mobiliser et fédérer des équipes autour de projets,

- apprendre, à transmettre, à expliquer simplement les sujets



Passionné, curieux, organisé, rigoureux, ouvert, ayant le sens du service, le savoir-être est son point fort. Il capitalise sur ses expériences, veille sur les bonnes pratiques pour mieux s'adapter aux contextes, à la stratégie et à la culture de ses clients.



Mes compétences :

AMOA

Auto entrepreneur

Business

Entrepreneur

Gestion de projet

Microsoft Business Intelligence

Tableau Software

User experience

Data Visualisation