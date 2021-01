Cyril LOUISET

Bonjour,

Associé de la société Cycloboost, spécialisé dans la motorisation électrique de vélo électrique

et associé de la société AceKare, vente de fauteuils électriques pour handicapé.



Auparavant, j'ai travaillé deux ans en tant qu'ingénieur logiciel chez Orange Business Service sur la plateforme B2B d'échange de messages SMS OBS et 7 ans chez Thalès Division Services, pour des missions pour le compte de France Telecom.



De formation,IUP Miage (Bac +5, DESS spécialité NTIC), et un IUT Informatique.



Sur Viadéo pour rechercher des contacts professionnelles en rapport avec mes deux sociétés actuelles.



Mes compétences :

Action script

CSS

Ergonomie

Flex

J2EE

JAVA

Javascript

Jujitsu

Prototype

Struts

Symfony

VXML