Cyril MARCIANO-ROSAZ CYRIL (MARCIANO)

Pour manager, il faut aimer les gens et s'intéresser à eux, le vrai leader est celui qui grandit en faisant grandir les autres. (Valérie C.)



Encore jeune (enfin j'espère que 36 ans c'est encore jeune) et dynamique (oui ça c'est certain). Rigoureux et exigent (trop ? peut-on trop l'être ?), toujours objectif, positif et curieux, j'aime les défis, les objectifs à atteindre... Pour y arriver, je discute, échange, partage... et synthétise le tout lors dans un compromis.



Je favorise et encourage le dialogue social, mets en avant mes salariés car ce sont eux notre force productive. Les valeurs essentielles sont parfois les plus simples : respect, écoute, partage.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Ecoute

Audit

Planification

Communication

Microsoft Office

Gestion administrative