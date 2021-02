Cyril MARTINEZ

EXPERTISE ÉLARGIE À L'ENSEMBLE DE LA CHAINE GRAPHIQUE ET DE FABRICATION



Parcours :

- Cadre de fabrication chez Sejer (groupe Editis)

- Responsable PLV et chef de fabrication Editions Play Bac

- Responsable prépresse (Editions Mango-Paris)

- Photograveur/Exé polyvalent (Lyon, Auxerre, Arcueil)



Formation(s) :

- BTS Communication et Industries Graphiques (diplômé en 2007)

- BTS Communication et Actions Publicitaires (diplômé en 1988)



- Marié - 2 enfants (1996-1999)

- Conseiller municipal de 2008 à 1014



Mes compétences :

Communication

Chaîne graphique

Gestion de projet

PLV

Édition

Gestion de la production

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Publicité