Cyril PALEZIS

2016 - 2020. Technicien de maintenance (CDI) Weatherford, Bellocq

Maintenance générale dun bâtiment

Maintenance curative et préventive sur tours à commande numérique et autres machines

(électricité, pneumatique, hydraulique,

mécanique etc)

Gestion service maintenance (Devis,

commandes de pièces, factures, fournisseurs plannings, sous-traitances)



2015 - 2016. Opérateur de production

Pierre Fabre, Idron

Conducteur de ligne de production en 2*8

Entretien et maintenance préventive



2014 Électromécanicien

Dussau Distribution, Pécorade

Maintenance et dépannage à domicile

Intervention mécanique, électrique, câblage,

test