Cyril STAAL

• Garant de la qualité de la prestation et du respect des cahiers des charges

• Relationnel de proximité avec la clientèle

• Rôle de conseil et apporteur de solutions techniques

• Participation active au déploiement local du système qualité

• Réalisation d’audits qualité

• Etablissement de consignes de sécurité et de notes de service

• Planification optimisée du travail et organisation des missions en assurant la permanence du service

• Gestion opérationnelle de la sous-traitance

• Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

• Recensement des besoins en recrutement et en formation

• Validation des recrutements

• Intégration et formation du personnel nouvellement recruté

• Evaluation et maintien du niveau de connaissance des chefs d’équipe et agents

• Mise à jour du plan de prévention

• Etablissement de rapports d’incidents

• Responsable de la gestion administrative de son portefeuille clients (analyse des accidents de travail, planification, organisation des congés, …)



Mes compétences :

Analyse de risque

Microsoft Excel

Microsoft Word

Planification

Analyse des AT

Management