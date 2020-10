Actuellement en poste chez Dematic (KION Group) au sein de la filiale française, ma mission consiste à développer l'offre commerciale dédiée aux solutions automatisées de manutention, de stockage et de préparation de commandes.



Mon CV en ligne : www.doyoubuzz.com/cyril-taiclet.



The English version of my profile: www.linkedin.com/in/cyril-taiclet.



Mes compétences :

Analyse de données

Simulation de flux

Conception

Présentations en clientèle

Support commercial

Logistique

Développement commercial