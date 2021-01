Cyril VIDAL

Après cinq années d'études en Economie et Gestion à l'Université de Bourgogne, j'évolue depuis huit années au sein du groupe BPCE et aujourd'hui, en tant que Conseiller Financier en charge du portefeuille patrimonial d'une agence bancaire.



Je suis titulaire d'un Master d' Economie et Gestion spécialisé en gestion de patrimoine et mon objectif est de mettre en oeuvre mes acquis en économie et dans le domaine juridique et financier.



J'ai mené plusieurs missions commerciales au sein de mon entreprise actuelle (équipe de prospection, plateforme téléphonique, conseiller en agences) ainsi que la représentation de la Banque dans le partenariat Banque Populaire - CASDEN dans chacune des agences d'affectation.

J'ai obtenu le Niveau 2 d'Accréditation Assurances en juin 2014 et l'achèvement de la formation de Conseiller Financier.



Aujourd'hui, je souhaite poursuivre sur les domaines qui me passionnent : l'économie, la finance, le juridique, pratiquer la recherche d'informations, la mise en pratique de mes compétences et l'acquisition de nouvelles connaissances chaque jour.



Je souhaite évoluer vers la gestion privée et la gestion d'actifs ou la gestion du risque de crédits.



Mes compétences :

Banque

Finance

Assurance

Administration

Gestion du risque

Gestion

Gestion de patrimoine

Accréditation Assurances

Relations Publiques

Fiscalité