Technicien dans la maintenance des systèmes d'exploitation.



Passionné par mon métier, je suis actuellement en poste dans une entreprise agro alimentaire de plus de 2000 employés.



Mes compétences :

maintenance des systèmes informatiques

gestionnaire de la flotte de smartphones via un MD

maintenance des systèmes de sécurité

maintenance des outils de télécommunication

spécialiste des devices Apple

formateur aux outils de bureautique et de messager