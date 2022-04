Bonjour ! Je m'appelle Cyrille Brun et j'ai 19 ans.

Moi, ce que j'adore, c'est l'informatique et la musique ! Je fais actuellement mes études en Licence "Techniques et Activités de l'Image et du Son" option développement web. J'ai choisi de suivre cette formation en alternance afin de me professionnaliser et ainsi acquérir de bonnes méthodes de travail.

Fortement intéressé par le développement front-end, j'aimerais devenir Développeur Web afin de pouvoir travailler en équipe sur des projets concrets.

Mon site : cyrillebrun.fr



Mes compétences :

JS

HTML/CSS

PAO

PHP/MySQL