Bonjour,



Actuellement Comptable Syndic, je recherche un poste polyvalent afin d’exercer mes compétences en comptabilité Syndic et Gérance à Lyon ou proche banlieue. Mes disponibilités débuteront à partir du 1er janvier 2015.



Candidat déterminé à mettre en œuvre mon potentiel, ma motivation, mon savoir-faire et mon savoir-être, mes objectifs professionnels sont :

- exploiter et affiner mes compétences,

- évoluer dans la comptabilité immobilière.

Rigoureux et à l’écoute, je sais m’adapter à diverses situations et pourrais ainsi facilement m’intégrer au sein de votre équipe.



Je suis disponible à toutes propositions d'offres d'emploi.



Merci pour votre attention.





Cyrille CESCA



Mes compétences :

Saisie comptable

Rapprochements bancaires

SAP

Word

Sage

Règlement Fournisseurs & Mandants

Règlement ABS/BV

Access

Recouvrement de créances

Gestions Stock

Excel

Powerpoint

Quadra

TVA

ICS

CEGID